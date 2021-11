Ceste ponekod zasnežene, na Kaninu že več kot en meter snega

Ljubljana, 28. novembra - Na Gorenjskem in ponekod na Štajerskem in Koroškem so ceste zasnežene. Zaradi čiščenja in posipanja promet ponekod poteka počasneje, opozarjajo na prometno-informacijskem centru za državne ceste. Ponekod je snega že precej; v Ratečah je po podatkih agencije za okolje snežna odeja debela 41 centimetrov, na Kaninu že 145 centimetrov.