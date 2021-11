Slovenija s prvimi certificiranimi strategi za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost

Ljubljana, 26. novembra - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je na virtualnem srečanju danes podelil prve certifikate petim strateginjam in enemu strategu za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Ti prihajajo iz podjetij Lidl in Dravske elektrarne Maribor ter Kooperative hotelirjev Maribor in Regionalne razvojne agencije Podravje - Maribor