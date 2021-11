V storitvenih dejavnostih septembra povečali prihodke

Ljubljana, 26. novembra - V storitvenih dejavnostih so septembra beležili višje prihodke. Na mesečni ravni so se okrepili za 0,9 odstotka, na letni pa za 15,3 odstotka. Po podatkih statističnega urada so na mesečni ravni največjo rast prihodkov beležili v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.