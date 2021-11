Janša po telefonu z Merklovo o aktualnih vprašanjih

Ljubljana, 25. novembra - Predsednik vlade Janez Janša je imel danes dolg telefonski pogovor z nemško kanclerko Angelo Merkel o situaciji v vzhodni soseščini, stanju na poljsko-beloruski meji, enotnem stališču Evropske unije do migrantskega pritiska in kopičenju ruskega vojaštva na meji z Ukrajino, so zvečer objavili na vladnem spletišču.