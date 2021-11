Sindikati pojasnjujejo, da se bodo pogajanja za zdravstvo in socialno varstvo nadaljevala

Ljubljana, 25. novembra - Sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v skupni izjavi odgovarjajo na nekatere očitke ob doseženem dogovoru, ki prinaša višje plače okoli 35.000 zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu. Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, ki niso del tega dogovora, bodo predmet pogajanj v mesecu januarju, so napovedali.