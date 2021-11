Pahor v nedeljo in ponedeljek v Srbijo in na Kosovo

Ljubljana, 25. novembra - Predsednik republike Borut Pahor bo v nedeljo in ponedeljek na obisku v Srbiji in na Kosovu. V nedeljo se bo v Beogradu sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Dan kasneje se bo v Prištini srečal s kosovsko predsednico Vjoso Osmani in premierjem Albinom Kurtijem, so danes sporočili iz urada predsednika republike.