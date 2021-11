Na Ravnah razstava del koroškega slikarja Luke Popiča

Ravne na Koroškem, 25. novembra - Koroška galerija likovnih umetnosti danes v Galeriji Ravne na ogled postavlja dela, ki jih je koroški slikar Luka Popič ustvaril v zadnjih štirih letih. Popič slika z različnimi neslikarskimi orodji, kot so valj, omelo in slikarska lopatica, neredko tudi samo z dlanjo. Razstava njegovih del Beločrno bo na Ravnah na ogled do 28. januarja 2022.