Računsko sodišče ljubljanskemu delovnemu sodišču mnenje s pridržkom za poslovanje v lanskem letu

Ljubljana, 25. novembra - Računsko sodišče je v reviziji poslovanja Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v 2020 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je ugotovilo pomanjkljivosti pri sistematizaciji delovnih mest ter pri izplačilu plač in potnih stroškov. Delovnemu sodišču je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja in zahtevalo predložitev odzivnega poročila.