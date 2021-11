Hrastniška občina podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije

Hrastnik, 25. novembra - Hrastniški župan Marko Funkl in direktorica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar sta podpisala pogodbo za gradnjo 5113 metrov kanalizacije in dveh črpališč. Občina Hrastnik je namreč letos za projekt Odvajanje in čiščenje komunalne vode v porečju Save pridobila 1,8 milijona evropskih in državnih sredstev, so sporočili s hrastniške občine.