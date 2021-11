Društvo novinarjev Slovenije bo objavilo imena prejemnikov novinarskih nagrad

Ljubljana, 25. novembra - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) bo danes objavilo imena vseh letošnjih prejemnikov novinarskih nagrad Čuvaj/Watchdog. Nagrajence običajno razglasijo ob koncu festivala Naprej/Forward, ki bi moral potekati od torka do petka, a so ga zaradi epidemioloških razmer predstavili na marec prihodnje leto, so zapisali v sporočilu članom.