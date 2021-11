Nemško zunanje ministrstvo Zelenim, finančno liberalcem

Berlin, 24. novembra - V skladu s koalicijsko pogodbo, ki so jo danes v Nemčiji sklenili socialdemokrati (SPD), Zeleni in liberalci (FDP), bodo zunanje ministrstvo po novem vodili Zeleni, finančno pa FDP. Zelenim bo pripadlo še novo "megaministrstvo" za gospodarstvo in podnebno politiko. Ob predstavitvi pogodbe so izpostavili, da so koalicijski partnerji enakopravni.