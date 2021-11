Z zgodbami o ribištvu v varstvo in promocijo dediščine

Izola, 24. novembra - V Izoli so danes predstavili projekt Zgodbe o ribištvu Slovenske Istre skozi čas, ki poteka pod okriljem LAS Istre. Med cilji projekta je utrjevanje zavesti o pomenu ribištva in varstvo kulturne dediščine ribiških območij Slovenske Istre, prav tako pa bodo razvijali nove promocijske rešitve in osveščali javnost o potencialu obalnega območja Istre.