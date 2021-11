Nadzorniki Luke Koper še ne bodo odločali o novem predsedniku uprave

Koper, 24. novembra - Za danes popoldne predvidene seje nadzornega sveta Luke Koper ne bo, so za STA pojasnili iz koprske družbe. Kaj so razlogi za preklic seje in kdaj bodo nadzorniki odločali o kandidatih za predsednika in člana uprave, ni jasno. Medtem pa danes zaseda kadrovska komisija nadzornega sveta, ki pretresa imena kandidatov za vodstvo družbe.