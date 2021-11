UGM z retrospektivo del slikarja Ludvika Pandurja

Maribor, 25. novembra - V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) postavljajo v soboto na ogled veliko retrospektivno razstavo del slikarja Ludvika Pandurja, ki ponuja pregled njegove neprekinjene ustvarjalne prakse od začetka 70-ih let do danes. "Umetnikov obsežni opus bomo tokrat prvič celostno prikazali in ovrednotili v tako velikem obsegu," sporočajo iz galerije.