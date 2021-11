Na Jesenicah na informacijskih tablah obujajo zgodovinski spomin

Jesenice, 24. novembra - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (Ragor) letos zaključuje drugo fazo projekta Spomini starih Jesenic. Lani so v okviru projekta z informacijskimi tablami predstavili zgodovino Murove, ki velja za najstarejši del Jesenic, pred nekaj dnevi pa so odkrili panoje na nekdanji Gosposvetski ulici. Naslednje leto bodo predstavili še območje do gimnazije.