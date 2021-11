Osumljena na dveh naslovih uredila prostor za gojenje konoplje

Maribor, 24. novembra - Policisti so v ponedeljek v hišni preiskavi pri dveh osumljenih, starih 28 in 29 let, na dveh naslovih našli prirejene prostore za gojenje konoplje ter zasegli 133 sadik konoplje in približno 2,2 kilograma rastlinskih delcev te prepovedane droge. Zasegli so tudi pripomočke za gojenje prepovedane droge.