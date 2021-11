Biografski strip kot uvod v praznovanje 150. obletnice Plečnikovega rojstva

Ljubljana, 24. novembra - V Mestnem muzeju Ljubljana bodo zvečer predstavili biografski strip o arhitektu Jožetu Plečniku Plečnik (in pika). Pod strip se podpisujeta kustos mestnega muzeja Blaž Vurnik in stripar Zoran Smiljanić, ki sta besedo predala Plečniku, ki o sebi in svojem delu spregovori sam. V stripu predstavi tudi kraje in osebe, s katerimi je sodeloval.