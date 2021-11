Cene nafte kljub sproščanju rezerv v ZDA z rastjo

Singapur, 24. novembra - Cene nafte so se danes zvišale kljub temu, da je predsednik ZDA Joe Biden v torek napovedal sprostitev 50 milijonov 159-litrskih sodov nafte iz strateških rezerv ZDA. Po navedbah strokovnjakov so sproščanje rezerv trgi pričakovali že več tednov in so ga že vračunali v cene, poroča nemška tiskovna agencija dpa.