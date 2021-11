Janša ob regijskem obisku vlade tudi v Panviti in škofiji Evangeličanske cerkve

Murska Sobota/Lendava, 23. novembra - V okviru današnjega obiska v Pomurju so ministri na delovnem posvetu v Murski Soboti govorili o različnih projektih v regiji, pa tudi o izzivih regije, kot je na primer izseljevanje mladih, so sporočili z vlade. Premier Janez Janša je med drugim obiskal podjetji Panvita in škofijo Evangeličanske cerkve.