Predlog zakona za izplačilo dodatka poklicnim gasilcem v prostovoljnih gasilskih enotah končal zakonodajno pot

Ljubljana, 23. novembra - DZ se je danes seznanil, da je predloga zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem, zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah, končal zakonodajno pot. V LMŠ, ki so bili poleg Levice in nepovezanih poslancev predlagatelji zakona, so že po obravnavi na odboru napovedali, da bodo predlog zakona ponovno vložili.