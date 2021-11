SKS: Goran Vojnović o epidemiji kot tragediji, v kateri se je dobro izogibati prepirom

Ljubljana, 23. novembra - V okviru Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so na spletnem Pisateljskem odru gostili Gorana Vojnovića. Pisatelj in režiser je v pogovoru z novinarjem Boštjanom Videmškom spregovoril o razmerah, zaznamovanih z epidemijo. Po njegovih besedah se ljudje zaradi stisk in utrujenosti kregajo, vsako nestrinjanje lahko vodi v razdor dolgoletnih vezi.