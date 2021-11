Občina Lendava pridobila gradbeno dovoljenje za večnamensko športno dvorano

Lendava, 23. novembra - Občina Lendava je v ponedeljek pridobila gradbeno dovoljenje za projekt večnamenske športne dvorane s plavalnim bazenom in je tako pripravljena na črpanje sredstev iz razpisov ministrstev za tovrstne vsebine, so sporočili iz Občine Lendava. Projekt bo Lendavi zagotovil razvoj športnega, sejemskega in kulturnega turizma, so dodali.

"Danes se je župan Občine Lendava Janez Magyar ob tej priložnosti v mestni hiši sestal z načelnico Upravne enote Lendava Štefanijo Hozjan in se ji zahvalil za odlično sodelovanje strokovnih služb Občine Lendava in upravne enote," so še dodali.

Kot je ob predstavitvi projekta junija povedal lendavski podžupan Ivan Koncut bo imela dvorana mali olimpijski bazen, kegljišče, fitnes, prostor za balet in tekaške steze. V njej bo možno igrati tudi športe z žogo, prav tako pa bo namenjena lokostrelstvu. Njena površina bo znašala 12.000 kvadratnih metrov, dolga bo okoli 130 metrov, široka pa do 60 metrov. V njej bodo lahko prirejali kulturne prireditve, v dvorani pa bo svoj prostor dobila tudi terapija.

Vlada se prav danes mudi na delovnem obisku v Pomurju. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je letos objavilo javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. Na razpisu za sofinanciranje prijavljenih investicij je bilo izbranih pet občin iz Pomurja.

Vse bodo za investicije prejele po 22.916,66 evra sofinanciranja. Občina Lendava bo sredstva vložila v športno rekreacijski park pri Dvojezični srednji šoli Lendava, občina Apače za izgradnjo igrišča za mali nogomet z umetno travo, občina Črenšovci v posodobitev športnih objektov, občina Ljutomer v izgradnjo pumptracka pri ŠIC Ljutomer in občina Radenci v novogradnjo športnega poligona, so sporočili z ministrstva.

V regiji deluje sedem samostojnih vrtcev, 27 vrtcev pri osnovni šoli in zasebni vrtec, ki deluje v dveh občinah, vanje pa je vključenih 4021 otrok, so zapisali.

V regiji delujeta tudi dva razvojna oddelka, ki ju skupno obiskuje 12 otrok. Zaradi demografske specifike regije je v nekaterih občinah tudi večja vključenost otrok iz romskih naselij, zato imajo v občinah Beltinci, Črenšovci, Kuzma, Murska Sobota in Tišina v vrtcih sistemizirano delovno mesto romski pomočnik, ki ga v celoti financira ministrstvo iz državnega proračuna. Iz državnega proračuna ministrstva sofinancirajo tudi štiri vrtce, v katerih vzgojno delo izvajajo dvojezično.

V regiji deluje tudi 38 osnovnih šol in 12 podružničnih šol ter tri samostojne osnovne šole s prilagojenim programom. Nekatere osnovne šole v regiji delujejo na dvojezičnem območju. Srednješolskih zavodov je osem, v katerih se izobražuje 3.107 dijakov, so dodali.

Na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024 je bilo v Pomurju izbranih 15 projektov v skupni vrednosti 11.386.246,50 evrov. Za investicije v vrtce je zagotovljenih 6.876.840,33 evrov, sredstva so namenjena za devet vrtcev, za investicije v osnovno šolstvo pa so zagotovili 4.509.406,15 evrov, za šest osnovnih šol, so pojasnili na ministrstvu.