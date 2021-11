Na seji IO OKS odločno proti noveli zakona o igrah na srečo

Ljubljana, 23. novembra - Na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so bili odločno proti sprejemu novele zakona o igrah na srečo, ki je v postopku v državnem zboru. Na kratko so obravnavali osnutek letnega delovnega načrta OKS za 2022, ko je predvideno 8,619 milijona evrov prihodkov in odhodkov. Redna letna skupščina bo 16. decembra.