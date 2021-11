Začenjajo se prvi Dnevi odprtih podatkov EU

Ljubljana, 23. novembra - Danes se začenjajo prvi Dnevi odprtih podatkov EU. Namenjeni so oblikovanju digitalne prihodnosti z odprtimi podatki in bodo poudarili prednosti odprtih podatkov, njihovo vizualizacijo in njihovo ponovno uporabo za javni sektor EU, državljane in podjetja, je zapisano na spletni strani ministrstva za javno upravo.