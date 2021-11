Z novo podobo grobnice do ustreznejše počastitve spomina na Rudolfa Maistra

Maribor, 22. novembra - Predsednik republike Borut Pahor, predsednica Zveze društev general Maister Lučka Lazarev Šerbec in župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič so danes položili vence k obnovljeni grobnici generala Rudolfa Maistra v Mariboru. V zvezi, mestu in družini se strinjajo, da je z novo podobo groba ustrezno počaščen spomin na to pomembno osebnost.