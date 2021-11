Stališča okoljevarstvenikov in inšpektorjev o kompostarni Ceršak si povsem nasprotujejo

Gornja Radgona/Ceršak/Ljubljana, 20. novembra - Inšpekcija za okolje in naravo pri kompostarni Ceršak v zadnjih dveh letih ni ugotovila večje kršitve predpisov, zagotavljajo na inšpektoratu za okolje in prostor, okoljevarstveniki Zveze društev Moja Mura pa vztrajajo, da gre "za sprego oblasti in nadzornih organov, ki z dopuščanjem nespoštovanja predpisov sami zavestno kršijo zakonodajo".