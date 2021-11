Manjšinska poslanca z novelo za določitev ravni znanja italijanskega jezika za strokovne delavce

Ljubljana, 19. novembra - Manjšinska poslanca Felice Žiža in Ferenc Horvath sta v DZ vložila predlog novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. S predlogom med drugim na novo določajo raven znanja italijanskega jezika za strokovne delavce v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom.