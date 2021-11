Otroci v vrtcih in šolah dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom

Ljubljana, 19. novembra - Današnji dan slovenske hrane je več kot 300.000 otrok ter vzgojiteljev in učiteljev že 11. začelo s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Dan slovenske hrane je namenjen ozaveščanju o pomembnosti slovenske hrane za slovensko kmetijstvo in prehranskih navadah, saj to zagotavlja večjo prehransko varnost v državi.