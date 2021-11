Merklova in Stoltenberg zaskrbljena zaradi napetosti na Vzhodu

Berlin, 19. novembra - Nemška kanclerka Angela Merkel in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg sta danes izrazila zaskrbljenost zaradi napetosti na meji z Belorusijo ter na meji med Rusijo in Ukrajino. Merklova je ob tem poudarila, da se je vedno zavzemala za dialog med Natom in Rusijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.