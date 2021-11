Svet EU z zakonsko podlago za skupne merilne standarde EU

Bruselj, 18. novembra - Svet EU je danes sprejel zakonodajni sklep o vključitvi EU v evropsko partnerstvo za meroslovje. To po pojasnilih predsedujoče Svetu EU za raziskave, ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, omogoča uskladitev merilnih standardov med državami članicami ter hitrejše doseganje ciljev digitalnega in zelenega prehoda.