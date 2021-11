Na konferenci o digitalizaciji kot ključu za dvig produktivnosti

Ljubljana, 18. novembra - Pospešena digitalna preobrazba je ključna za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti podjetij, so se strinjali udeleženci letošnje konference GoDigital 2021. Pri tem so izpostavili, da ima Slovenija zgodovinsko priložnost, da s povezovanjem in sodelovanjem postane ena od zmagovalk digitalnega prehoda.