Zakonu o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb zelena luč DZ

Ljubljana, 18. novembra - Poslanci so z 52 glasovi za in 30 proti potrdili predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb, ki ga je sicer pripravil državni svet, a nato odbor DZ za gospodarstvo z dopolnili k skoraj vsem členom močno spremenil. Cilj zakona je rešiti problematiko družbenikov družb, ki so bile leta 1999 izbrisane po uradni dolžnosti.