Grožnje najvišjim predstavnikom države bodo odslej preganjali po uradni dolžnosti

Ljubljana, 18. novembra - Državni zbor je s 47 glasovi za in 41 proti sprejel novelo kazenskega zakonika. Po novem bodo pristojni organi osumljence kaznivega dejanja grožnje proti najvišjim predstavnikom države in njihovim bližnjim preganjali po uradni dolžnosti, in ne več na predlog oškodovanca.