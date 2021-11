Delavci v podjetju John Deere končali stavko

Washington, 18. novembra - Delavci v ameriškem podjetju za proizvodnjo kmetijske opreme John Deere so v sredo končali množično stavko, ki so jo začeli pretekli mesec. Stavko so prekinili, ker so dosegli nov kolektivni dogovor z vodstvom podjetja, ki vključuje tudi povišanje plač, je sporočil sindikat avtomobilske industrije UAW.