Dobra država in Lista Odprto Celje z dogovorom o sodelovanju na volitvah

Celje, 17. novembra - Predsednika stranke Dobra država Bojan Dobovšek in Liste Odprto Celje Sandi Sendelbah sta danes sklenila dogovor o sodelovanju na prihajajočih državnozborskih in lokalnih volitvah. Na prvih bodo kandidati Liste okrepili kandidatno listo Dobre države, na drugih pa bosta stranki nastopili z usklajenim programom, so zapisali v sporočilu Dobre države.