Sindikat Mladi plus polnopravni član ZSSS

Ljubljana, 17. novembra - Sindikat Mladi plus je v torek po 10 letih delovanja postal polnopravni član ZSSS in s tem 23 sindikat ZSSS. To mu omogoča polne pravice pri sodelovanju v ZSSS in glasovalno pravico. Na današnji konferenci Sindikata Mladi plus so za predsednico ponovno izvolili Teo Jarc, so sporočili.