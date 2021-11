Ruska atletika še naprej v suspenzu

Monte Carlo, 17. novembra - Ruska atletska zveza (Rusaf) tudi šest let po razkritju številnih dopinških škandalov in s strani države podrtega sistematičnega dopinga ostaja v mednarodnem suspenzu. To odločitev je sprejelo 126 delegatov na današnjem 53. kongresu Svetovne atletike v Monte Carlu, proti temu je bilo 18 predstavnikov nacionalnih atletskih zvez.