Spopadi na meji med Armenijo in Azerbajdžanom zahtevali smrtne žrtve

Erevan/Baku, 16. novembra - Na meji med Armenijo in Azerbajdžanom so znova izbruhnili spopadi. Armenija je danes potrdila, da je v nasilju umrl najmanj en armenski vojak. Kot so dodali, so pri tem izgubili nadzor nad dvema vojaškima strateškima točkama. Državi sta medtem že dosegli prekinitev ognja. Pred tem pa je Evropska unija pozvala h končanju sovražnosti.