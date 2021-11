Merklova naj bi po odhodu z vrha vlade dobila pisarno z devetimi pomočniki

Berlin, 16. novembra - Nemška kanclerka Angela Merkel naj bi imela glede na prošnjo njenega kabineta po odhodu z vrha vlade svojo pisarno in devet pomočnikov, ki bodo plačani iz davkoplačevalskega denarja. Za tako številčno zasedbo so zaprosili, ker bo Merklova tudi v prihodnje opravljala naloge v interesu države, so utemeljili.