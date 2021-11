Opozicija kritična do rasti odhodkov, koalicija proračuna hvali

Ljubljana, 16. novembra - V opoziciji so do predloga proračunov za prihodnji dve leti, katerih obravnavo je danes začel DZ, pričakovano kritični. Opozarjajo predvsem na visoko rast odhodkov v volilnem letu 2022, ki da bo vodila v trajno poslabšanje stanja slovenskih javnih financ. V koalicijskih strankah obravnavane dokumente hvalijo kot optimistične in razvojne.