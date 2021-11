Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku dodali zgodbo o tradicionalnem kmečkem obroku

Ljubljana, 16. novembra - Dnevu slovenske hrane in projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v vrtcih in šolah potekal 19. novembra, je letos dodana še zgodba o tradicionalnem kmečkem obroku. Ta ozaveščevalni projekt mladih o lokalno pridelani hrani in prehranskih navadah je pomemben, tudi v luči zmanjševanja količine zavržene hrane in vplivu na podnebje.