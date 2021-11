Po racijah v Italiji za zapahi več kot sto mafijcev

Reggio Calabria, 16. novembra - V protimafijskih racijah, ki so jih italijanski policisti davi izvedli po vsej državi, je bilo pridržanih več kot sto ljudi. Kot so sporočile italijanske oblasti, so bili tarča racij pripadniki enega največjih mafijskih klanov v Italiji in svetu 'Ndranghete, ki izhaja iz Kalabrije na jugu države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.