EU o strateškem kompasu - viziji krepitve skupnega obrambnega delovanja

Bruselj, 16. novembra - Zunanji in obrambni ministri EU so sinoči v Bruslju prvič razpravljali o osnutku strateškega kompasa - viziji o krepitvi skupnega obrambnega delovanja. Danes pa se bodo obrambni ministri posvetili še drugim aktualnim temam, kot so delovanje misij za usposabljanje, potrditev novih skupnih obrambnih projektov in sodelovanje z zvezo Nato.