Janša: Osrednje težave države izhajajo iz obvladovanja vzporednih mehanizmov

Ljubljana, 15. novembra - Osrednje težave države danes izhajajo iz tega, da v njej udbomafija ali, kot je to v zadnjem času nov uveljavljen termin, vzporedni mehanizem brez volitev in brez legitimitete obvladuje velike dele sistemov in podsistemov, je premier Janez Janša na seji DZ odgovoril na poslansko vprašanje glede korupcije in mafijskega upravljanja z državo.