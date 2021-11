V transfuzijskem centru Nova Gorica v 20 letih več kot 70.000 prihodov krvodajalcev

Šempeter pri Gorici, 15. novembra - Letos mineva 20 let od preselitve odvzemov krvi s terena v Center za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica, ki deluje v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici. V tem obdobju so zabeležili več kot 71.000 prihodov krvodajalcev. Trenutne zaloge krvi so majhne, zato vabijo krvodajalce na odvzem.