V novem uporu v ekvadorskem zaporu znova številni mrtvi

Quito, 13. novembra - V ekvadorskem zaporu Guayaquil je prišlo do novega upora zapornikov in spopadov med zaporniškimi tolpami, pri čemer je bilo ubitih najmanj 58 zapornikov, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ta zapor je bil že septembra prizorišče hudega nasilja, v katerem je bilo ubitih 119 ljudi.