Novomeški svetniki potrdili spremembe proračuna za prihodnje leto

Novo mesto, 13. novembra - Novomeški svetniki so na zadnji redni seji potrdili spremembe občinskega proračuna za prihodnje leto. V prvi obravnavi so potrdili predlog odloka o določitvi mest za izvajanje uličnih nastopov in se seznanili s predlogom vzpostavitve sistema lokalne blaginje. Za predstavnico občine v svetu Splošne bolnišnice Novo mesto so potrdili Darinko Smrke.