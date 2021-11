Od danes v veljavi spremenjeni zakon o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 13. novembra - Od danes velja spremenjeni zakon o organiziranosti in delu v policiji, ki med drugim prinaša spremembe glede umestitve in avtonomnosti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Ta bo po novem notranjeorganizacijska enota uprave kriminalistične policije, enota in direktor urada pa bosta podrejena direktorju uprave.