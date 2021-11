Zavod Dovolj.je z zahtevo po ustanovitvi neodvisne komisije za preiskavo spolnih zlorab znotraj Cerkve

Ljubljana, 12. novembra - V Zavodu za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem Dovolj.je so se odzvali na odločitev glede odslovitve duhovnika iz kleriškega stanu zaradi spolne zlorabe mladoletne osebe. Izrazili so podporo žrtvam in zapisali zahtevo po ustanovitvi neodvisne komisije za preiskavo spolnih zlorab znotraj Cerkve v Sloveniji.