Svetniki občine Kanal ob Soči za sprejem dopolnil k proračunu za naložbe v vodooskrbo

Kanal, 12. novembra - Občina Kanal ob Soči in svetniki iz SD, SMC, DeSUS, NSi in SDS podpirajo dopolnila k državnima proračunoma za leti 2022 in 2023, ki bi občini omogočili hitrejšo izvedbo investicij na področju vodooskrbe, ki jih ta izvaja z lastnimi proračunskimi sredstvi. S tem namenom so svoje poslance zaprosili, naj dopolnila podprejo.